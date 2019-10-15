У Донецка должен быть только один особый статус: вечная повинность носить  звание "Город-предатель"

zmxn 15 жовтня 2019, 10:09

Чудны дела твои, Господи! Город Донецк пятый год настойчиво выторговывает себе особый статус... И киевские власти пятый год всерьез обсуждают эту "хотелку" украинского областного центра. Спешу напомнить, что в истории нашего государства уже существуют четыре города с особым статусом. Это Города-герои. Своего особого статуса Киев, Одесса, Севастополь и Керчь были удостоены за примеры массового героизма военнослужащих и трудящихся, проявленные в годы Второй мировой войны в деле защиты своей Родины. Земля этих городов насквозь пропитана кровью патриотов. А что же Донецк? И за какие заслуги Украина должна премировать его особым статусом? А Донецк - это тот самый город, чье население в 2014 году ярко продемонстрировало примеры массового предательства, встречая хлебом-солью русских фашистов, русских казаков и русских наемников. Это тот самый город, чьи жители ложились под гусеницы украинских танков, травили пищу бойцам родной армии и забрасывали их камнями. Забрасывали и травили тех парней, кто, в отличие от них, от "донецких", готовы были положить на алтарь победы против русского фашизма свои собственные жизни. Это тот самый город, чьи мужчины лизали галифе кремлевским оккупантам и корректировали огонь русских гаубиц по мирным украинским кварталам. Это тот самый город, чьи женщины, этнические украинки, публично признавались в ненависти к родному украинскому языку, к родной украинской песне и к родной украинской живописи. Донецк - это город, добровольно зараженный лишней путинской хромосомой...

... Главный изменник Родины в годы Второй мировой войны - генерал Андрей Власов - был повешен 1 августа 1946 года. Предатели калибром поменьше были расстреляны или провели в лагерях по 15 лет. Самые плюгавые Иуды, плененные партизанами, были привязаны ногами к стволам двух согнутых молодых березок и ....... В 1942 году была сформирована РОА - русская освободительная армия; и русские солдаты-предатели, перешедшие на сторону немецких фашистов, убивали русских патриотов. В 2014 году у РОА появился "младший брат" - 1-й армейский корпус "ДНР"; и украинские предатели, перешедшие на сторону русских фашистов, убивали украинских патриотов

... Город Донецк, сборище изменников Родины, негодяев, современных полицаев и старост, желает особого статуса. И жители его, несколько лет жестоко насиловавшие собственную Родину-мать, после войны горят желанием жить лучше тех, кто воевал против агрессора и отдавал фронту последнюю гривну. И руководство Украины близко к тому, чтобы предоставить Донецку этот статус. Вы сошли с ума?! У Донецка должен быть только один особый статус: вечная повинность носить звание "Город-предатель"

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".