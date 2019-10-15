Ешлі Грехем показала, як вагітніти красиво (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 15 жовтня 2019, 10:08

Відома плюс-сайз модель Ешлі Грем показала свіжі знімки. Як відомо, 31-річна модель наразі при надії.

Новину передає «Преса України».

Відома на весь світ модель плюс-сайз Ешлі Грем показала свій округлий животик. Зірка подіуму показала, що вагітніти можна красиво. Так, вона продовжує користуватися косметикою, робити зачіски та носити прикраси.

Для фотосесії модель обрала приталену однотонну сукню. Варто зазначити, що для Ешлі це перша вагітність.

Раніше вона розповідала, що ходить на масаж та плаває аби зробити всі дев’ять місяців вагітності максимально комфортними. Вона також оголилася для відео.





