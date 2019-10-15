Ешлі Грехем показала, як вагітніти красиво (ВІДЕО)

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Відома плюс-сайз модель Ешлі Грем показала свіжі знімки. Як відомо, 31-річна модель наразі при надії.
Новину передає «Преса України».
Відома на весь світ модель плюс-сайз Ешлі Грем показала свій округлий животик. Зірка подіуму показала, що вагітніти можна красиво. Так, вона продовжує користуватися косметикою, робити зачіски та носити прикраси.
Для фотосесії модель обрала приталену однотонну сукню. Варто зазначити, що для Ешлі це перша вагітність.
Раніше вона розповідала, що ходить на масаж та плаває аби зробити всі дев’ять місяців вагітності максимально комфортними. Вона також оголилася для відео.
10:09: У Донецка должен быть только один особый статус: вечная повинность носить звание "Город-предатель"
08:20: «Слуги народу» запропонували скасувати військовий збір
07:05: Найбільші «патріоти» зустріли День захисника України в Лондоні
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