Окупанти Криму визначили бюджет на 2020 рік

Аня Мартинюк 15 жовтня 2019, 09:37

Кримські окупанти розповіли, скільки закладено у бюджет на наступний рік.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 жовтня, російські пропагандистські канали повідомили, що бюджет Севастополя на 2020 рік виявився більшим, ніж очікувалося. Очікується, що так звана влада півострова виділить на 20%, ніж передбачалось. А саме 61 млрд рублів, що еквівалентно понад 23 млрд грн.

Суму озвучив так званий директор департаменту фінансів Севастополя Володимир Штоп.

«Загальні параметри проекту бюджету наступні: обсяг доходів бюджету на 2020 рік заплановано в розмірі 57,7 млрд рублів, на 2021 рік - 50,3 мільярда рублів, 2022 рік - 55,2 млрд руб. Витрати бюджету - 61,1 мільярдів рублів, 53,6 млрд рублів і 59,4 мільярда рублів відповідно», - уточнив він.