Зеленський влаштував переполох на передовій

Аня Мартинюк 15 жовтня 2019, 08:59

Володимир Зеленський привівши в жах охорону і військових, прибувши на передову у яскравій сорочці, та зійшовши з ретельно охоронюваного шляху.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 14 жовтня, український лідер Володимир Зеленський побував в зоні проведення ООС. Так, він прибув в раніше гарячу точку - під Авдіївку. За даними ЗМІ, протягом місяця тут відносно спокійно. Російські найманці все ж продовжують влаштовувати перестрілки.

За попередніми даними, Зеленський прибув на вертольоті. Про його візит в ЗМІ навмисне не говорили. Відомо, що вздовж передбачуваного проходу Зеленського у спецмісцях чатували снайпери.

Однак, не все пішло по плану. Зеленський прибув у яскравій світлій сорочці та зійшов з наміченого шляху на декілька метрів, привівши в жах охорону і військових.

«Крім цього Зеленський був в білосніжній сорочці, що кілька шокувало військових - занадто гарна ціль для диверсантів. Але все пройшло добре, з того боку в цей день не було жодного пострілу», - зазначив офіцер, який зустрічав Зеленського.