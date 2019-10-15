Зеленський влаштував переполох на передовій

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Володимир Зеленський привівши в жах охорону і військових, прибувши на передову у яскравій сорочці, та зійшовши з ретельно охоронюваного шляху.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 14 жовтня, український лідер Володимир Зеленський побував в зоні проведення ООС. Так, він прибув в раніше гарячу точку - під Авдіївку. За даними ЗМІ, протягом місяця тут відносно спокійно. Російські найманці все ж продовжують влаштовувати перестрілки.
За попередніми даними, Зеленський прибув на вертольоті. Про його візит в ЗМІ навмисне не говорили. Відомо, що вздовж передбачуваного проходу Зеленського у спецмісцях чатували снайпери.
Однак, не все пішло по плану. Зеленський прибув у яскравій світлій сорочці та зійшов з наміченого шляху на декілька метрів, привівши в жах охорону і військових.
«Крім цього Зеленський був в білосніжній сорочці, що кілька шокувало військових - занадто гарна ціль для диверсантів. Але все пройшло добре, з того боку в цей день не було жодного пострілу», - зазначив офіцер, який зустрічав Зеленського.
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