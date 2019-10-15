«Слуги народу» запропонували скасувати військовий збір

Аня Мартинюк 15 жовтня 2019, 08:20

Олександр Дубінський став ініціатором законопроекту, мета якого скасувати військовий збір.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що у партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» виступили з ініціативою скасувати військовий збір. Відповідний законопроект уже зареєстрований у ВРУ.

Так, військовий збір заплановано скасувати з 1 січня 2020 року. Варто зазначити, що автором документу є заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Олександр Дубінський.

Він пояснив, що «військовий збір і податок на доходи фізичних осіб дублюють один одного, що призводить до подвійного оподаткування одного і того ж об'єкта».

«Правова природа військового збору, за оцінкою експертів і практиків, незрозуміла, оскільки військовий збір фактично повторює фіскальні функції податку на доходи фізичних осіб через однакові об'єкти оподаткування. З огляду на зазначене, фонд заробітної плати відчуває надмірне податкове навантаження в порівнянні з рівнем оподаткування зазначених доходів в інших країнах світу, що значно погіршує конкурентоспроможність вітчизняних підприємств і товарів на міжнародних ринках. Це також стає чинником значної частки тіньової економіки країни, в тому числі і тіньових зарплат, які видаються "в конвертах”, - зазначено у пояснювальній записці.