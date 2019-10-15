Збірна України розгромила Португалію

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Українські футболісти показали майстерність у матчі з Португалії.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 14 жовтня, Національна збірна України з футболу здобула перемогу над командою з Португалії. Так, матч проходив в рамках 7-го туру кваліфікаційного етапу Євро-2020. А саме в Києві, на стадіоні «Олімпійський».
Рахунок 2: 1 гарантував українським футболістам участь на Євро-2020. Варто зазначити, що перший гол у ворота противника забив Роман Яремчук. А саме на шостій хвилині. Другий м’яч полетів від удару Андрія Ярмоленка на двадцять сьомій хвилині.
До слова, гол у ворота української команди забила суперзірка Кріштіану Роналду з 11-метрового пенальті.
Нагадаємо, наразі Україна очолює групу B з 19 очками.
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12:02: У Києві карета «швидкої» потрапила у смертельну ДТП (ВІДЕО)
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