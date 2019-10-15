Збірна України розгромила Португалію

Аня Мартинюк 15 жовтня 2019, 07:39

Українські футболісти показали майстерність у матчі з Португалії.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 14 жовтня, Національна збірна України з футболу здобула перемогу над командою з Португалії. Так, матч проходив в рамках 7-го туру кваліфікаційного етапу Євро-2020. А саме в Києві, на стадіоні «Олімпійський».

Рахунок 2: 1 гарантував українським футболістам участь на Євро-2020. Варто зазначити, що перший гол у ворота противника забив Роман Яремчук. А саме на шостій хвилині. Другий м’яч полетів від удару Андрія Ярмоленка на двадцять сьомій хвилині.

До слова, гол у ворота української команди забила суперзірка Кріштіану Роналду з 11-метрового пенальті.

Нагадаємо, наразі Україна очолює групу B з 19 очками.