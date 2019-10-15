Найбільші «патріоти» зустріли День захисника України в Лондоні

Аня Мартинюк 15 жовтня 2019, 07:05

Олександр Онищенко розповів, де провели День захисника України одіозні Петро Порошенко та Юрій Луценко.

Новину передає «Преса України».

Український політик Олександр Онищенко зазначив у соцмережі, що колишні президент та генпрокурор України Петро Порошенко та Юрій Луценко провели День захисника України в Лондоні.

«До речі найбільші «патріоти» країни Порошенко і Луценка зустріли День захисника України в Лондоні. І це все, що вам потрібно про них знати ...», - написав він.

«Таки, падлюка, під АП не прийшов», - прокоментували у Мережі.

Нагадаємо, раніше Олександр Онищенко зазначав, що Петро Порошенко не просто так мотається у столицю Великої Британії. За його словами, колишній лідер придивлюється собі аеродром та вмовляє банкіра Валерію Гонтареву не розкривати злочинні схеми у разі її допиту.