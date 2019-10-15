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Олександр Онищенко розповів, де провели День захисника України одіозні Петро Порошенко та Юрій Луценко.
Новину передає «Преса України».
Український політик Олександр Онищенко зазначив у соцмережі, що колишні президент та генпрокурор України Петро Порошенко та Юрій Луценко провели День захисника України в Лондоні.
«До речі найбільші «патріоти» країни Порошенко і Луценка зустріли День захисника України в Лондоні. І це все, що вам потрібно про них знати ...», - написав він.
«Таки, падлюка, під АП не прийшов», - прокоментували у Мережі.
Нагадаємо, раніше Олександр Онищенко зазначав, що Петро Порошенко не просто так мотається у столицю Великої Британії. За його словами, колишній лідер придивлюється собі аеродром та вмовляє банкіра Валерію Гонтареву не розкривати злочинні схеми у разі її допиту.
07:05: Найбільші «патріоти» зустріли День захисника України в Лондоні
06:35: Дубінський про концерти Гончарука: Відсутність позиції - найгірша позиція
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12:02: У Києві карета «швидкої» потрапила у смертельну ДТП (ВІДЕО)
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