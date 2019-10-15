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Олександр Дубінський висловився з приводу Олексія Гончарука, який вляпався у скандал.
Новину передає «Преса України».
Депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський прокоментував інцидент з прем’єром Олексієм Гончаруком. Останній, як відомо, на вихідних відвідав концерт неонацистів, який організував член націоналістичної екстремістської праворадикальної організації «С14» Андрій Медведько.
На своїй сторінці у соцмережі нардеп Дубінський написав наступне: «Прем'єр-міністр Гончарук спочатку сходив на концерт в компанії ультра-правих, потім сказав, що не знав і не схвалює. Відсутність позиції - найгірша позиція».
Нагадаємо, раніше журналіст Анатолій Шарій, проаналізувавши ситуацію, зазначив, що прем’єр-міністр Гончарук – дегенерат.
06:35: Дубінський про концерти Гончарука: Відсутність позиції - найгірша позиція
12:39: «Прем'єр-дегенерат»: Гончарук відвідав концерт неонацистів (ВІДЕО)
12:02: У Києві карета «швидкої» потрапила у смертельну ДТП (ВІДЕО)
10:44: Дніпро практично втратив здатність до самоочищення – екологи
10:13: У «Слугу народу» набирали людей з вулиці – політтехнолог
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