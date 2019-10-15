Дубінський про концерти Гончарука: Відсутність позиції - найгірша позиція

Аня Мартинюк 15 жовтня 2019, 06:35

Олександр Дубінський висловився з приводу Олексія Гончарука, який вляпався у скандал.

Новину передає «Преса України».

Депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський прокоментував інцидент з прем’єром Олексієм Гончаруком. Останній, як відомо, на вихідних відвідав концерт неонацистів, який організував член націоналістичної екстремістської праворадикальної організації «С14» Андрій Медведько.

На своїй сторінці у соцмережі нардеп Дубінський написав наступне: «Прем'єр-міністр Гончарук спочатку сходив на концерт в компанії ультра-правих, потім сказав, що не знав і не схвалює. Відсутність позиції - найгірша позиція».

Нагадаємо, раніше журналіст Анатолій Шарій, проаналізувавши ситуацію, зазначив, що прем’єр-міністр Гончарук – дегенерат.