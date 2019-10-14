Фільм «Джокера» зібрав понад 500 мільйонів доларів

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Стало відомо, скільки зібрала стрічка за 10 днів прокату.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що світові касові збори нашумілого фільму «Джокер» сягнули колосальні 543 мільйони доларів. Таку суму було зібрано за 10 днів прокату стрічки. Варто зазначити, що у Північній Америці фільм знову забрався на перше місце, дозібравши ще 55 мільйонів доларів у другі вихідні.
Так, «Джокер» - найуспішніший фільм у кар'єрі Хоакіна Фенікса, якому дісталась головна роль.
Нагадаємо, раніше колосальні прибутки зібрала стрічка «Гладіатор» з 460,5 млн доларів. За ним розміщувалась «Сімейка Адамсів» з дебютом у 30,3 мільйона доларів.
12:39: «Прем'єр-дегенерат»: Гончарук відвідав концерт неонацистів (ВІДЕО)
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