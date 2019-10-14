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«Прем'єр-дегенерат»: Гончарук відвідав концерт неонацистів (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 14 жовтня 2019, 12:39
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«Прем'єр-дегенерат»: Гончарук відвідав концерт неонацистів (ВІДЕО)

Анатолій Шарій відреагував на появу прем’єр-міністра Олексія Гончарука на концерті неонацистів. Так, він зазначив, що «слуга народу» наплював на своїх виборців.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що чинний прем’єр-міністр України Олексій Гончарук побував на концерті. Так, 13 жовтня йому пощастило насолодитися творчістю ультраправої рок-групи «Сокира Перуна».

За даними українського видання «Страна», підтвердженням того, що прем’єр-міністр вирішив незвичним чином розважитися, стало фото, яке представив один з лідерів українських радикалів Євген Карась.

Так, на знімку видно, що Гончарук стоїть на тлі коловрата.

До слова, подію прокоментував журналіст Анатолій Шарій.

«Що ви наробили? Що ви виконуєте? .... Ви призначили прем’єром повного дегенерата», - зазначив Шарій.

За його словами, концерт організував Андрій Медведько – один з вбивць Олеся Бузини. Він також припустив, що це «прагнення до самознищення». Шарій наголосив, що зрада тих, хто голосував за «Слугу народу».


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