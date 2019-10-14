У Києві карета «швидкої» потрапила у смертельну ДТП (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 14 жовтня 2019, 12:02

На Троєщині відбулось зіткнення автомобіля швидкої допомоги та легкового автомобіля. На жаль, не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що у Києві на Троєщині сталась смертоносна дорожньо-транспортна пригода. Так, 13 жовтня тут відбулось зіткнення карети «швидкої», яка рухалась на червоне світло з увімкненим сигналом, та легковий автомобіль Peugeot, який здійснював рух на зелене світло.

Відомо, що швидка перевозила хлопчика. Його життю наразі нічого не загрожує. Однак без жертв все ж не обійшлось. Загинув водій швидкої та фельдшер. Ще 5 людей постраждали. До слова, серед постраждалих всього 3 дітей. Ще двоє рухались в легковому авто. Їх стан не критичний.

За попередніми даними, швидка увімкнула аварійний сигнал буквально за 5 секунд до того, як в'їхала в лівий бік легкового автомобіля.

«Водій швидкої загинув на місці. Він сильно вдарився головою об праву стійку. Фельдшер (дівчина 23 років) - по дорозі в лікарню. Ще один лікар швидкої госпіталізований в критичному стані», - відзначає «Київ оперативний».