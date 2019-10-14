В Україні змінився порядок виплати пенсій

Аня Мартинюк 14 жовтня 2019, 11:29

Конституційний суд України своїм рішенням змінив порядок виплати пенсій за вислугу років.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що Конституційний суд України визнав незаконним встановлення мінімального потрібного віку для нарахування пенсії за вислугу років. В результаті за цим рішенням було змінено порядок виплати пенсій.

Так, новий закон передбачає, що отримати пенсію за вислугу років робочі пільгового і пільгово-випробувального складу зможуть до 50 років. Українці, які трудяться в сфері освіти, медицини, соцзабезпечення та театрально-концертних та інших видовищних колективів - до 55 років.

Розраховувати на пенсію за вислугою років можуть українці, які працювали на шкідливих підприємствах.

«Збільшення виходу жінок на пенсію на 5 років і підвищення на 5 років загального соціального стажу роботи, щоб співробітникові могли призначити пенсії за вислугою років, порушує право людини на соціальний захист і не відповідає законодавству. І несе загрозу здоров'ю і працездатності», - зазначили у суді.