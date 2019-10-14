У Полтаві зграя собак загризла 25-річну жінку

Аня Мартинюк 14 жовтня 2019, 11:13

У Полтаві лікарям не вдалось врятувати молоду жінку, яка стала жертвою нападу безпритульних собак.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що у Полтаві померла 25-річна жінка, на яку напередодні напала зграя собак. За попередніми даними, жінка пішла з життя в реанімаційному відділенні 2-ї міської клінічної лікарні.

Ситуацію прокоментувала прес-офіцер ГУНП в Полтавській області Поліна Ларіна.

«Після надходження в лікарню постраждала добу перебувала в стабільно важкому стані. У неї було діагностовано сильне переохолодження, скальпована рана голови і множинні укушені рани на тілі. Поки не можна однозначно сказати, що саме призвело до летального результату. Тому чекаємо результатів судмедекспертизи. Але за фактом смерті відкрито кримінальне провадження», - заявила вона.

Нагадаємо, напад 7 безпритульних собак на 25-річну полтавчанку стався 12 жовтня. Інцидент мав місце на вулиці Лесі Українки. Очевидиця події сповістила про напад у поліцію. Правоохоронцям довелось задіяти сльозогінний газ щоб розігнати собак.