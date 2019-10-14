Дніпро практично втратив здатність до самоочищення – екологи

Аня Мартинюк 14 жовтня 2019, 10:44

Українці можуть втратити головну річку країни – Дніпро. Екологи забили на сполох через останні лабораторні данні.

Новину передає «Преса України».

У Черкаському обласному гідрометцентрі зробили важливу заяву. Як виявилось, вода у річці Дніпро майже втратила здатність до самоочищення. Про це свідчать результати дослідження за третій квартал 2019 року.

«З Кременчуцького водосховища відібрали 36 проб води, в яких визначили понад 30 показників, що характеризують її якість. З’ясувалося, що феноли перевищують гранично-допустимі концентрації (ГДК) в 3-6 разів, а концентрації важких металів (мідь, цинк, марганець, залізо) в 1,4 – 5 разів», - зазначили екологи.

Крім того, показники по хімічному вжитку кисню у 2,3 рази перевищують допустиму норму. Екологи пояснили, це означає, що вода забруднена органічними речовинами. Пов’язано це з тим, що в річку потрапляє велика кількість забруднених стічних вод.

Як повідомлялось раніше, екологи заявили, що річка Дніпро може перетворитися на болото. Саме через втрату здатності до самоочищення.