Дніпро практично втратив здатність до самоочищення – екологи

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Українці можуть втратити головну річку країни – Дніпро. Екологи забили на сполох через останні лабораторні данні.
Новину передає «Преса України».
У Черкаському обласному гідрометцентрі зробили важливу заяву. Як виявилось, вода у річці Дніпро майже втратила здатність до самоочищення. Про це свідчать результати дослідження за третій квартал 2019 року.
«З Кременчуцького водосховища відібрали 36 проб води, в яких визначили понад 30 показників, що характеризують її якість. З’ясувалося, що феноли перевищують гранично-допустимі концентрації (ГДК) в 3-6 разів, а концентрації важких металів (мідь, цинк, марганець, залізо) в 1,4 – 5 разів», - зазначили екологи.
Крім того, показники по хімічному вжитку кисню у 2,3 рази перевищують допустиму норму. Екологи пояснили, це означає, що вода забруднена органічними речовинами. Пов’язано це з тим, що в річку потрапляє велика кількість забруднених стічних вод.
Як повідомлялось раніше, екологи заявили, що річка Дніпро може перетворитися на болото. Саме через втрату здатності до самоочищення.
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