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Тарас Загородній зазначив, що поведінку депутатів «Слуги народу» легко пояснити.
Новину передає «Преса України».
Політтехнолог Тарас Загородній заявив, що у президентську фракцію «Слуга народу» здебільшого набирали людей з вулиці, які «не розуміли, куди вони йдуть і що їм доведеться робити». За словами політехнолога, цим можна пояснити поведінку недосвідчених народних обранців.
«А коли стали нардепами – несподіванка: виявляється, що у Парламенті ще й працювати треба, до того ж достатньо системно. Тому ми і бачимо, що більшість нових народних обранців неспроможні навіть усвідомити, чим вони займаються», - заявив він.
За його словами, депутатів «Слуги народу» «пресують», як у Радянському Союзі.
«Сиди і голосуй так, як тобі кажуть. От і маємо результати: депутати через свій інтелектуальний рівень на різні питання навіть відповісти не можуть, от і заборонили багатьом узагалі щось говорити», – підсумував він.
Нагадаємо, раніше у ВРУ виділився ресторатор Микола Тищенко, який голосував за законопроект, перед тим блукаючи туди-сюди. До того ж він голосував з вимкненою системою «Рада».
10:44: Дніпро практично втратив здатність до самоочищення – екологи
10:13: У «Слугу народу» набирали людей з вулиці – політтехнолог
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09:12: РосЗМІ розповіли про «захисника» Донбасу Абдулу (ВІДЕО)
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