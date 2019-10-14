У «Слугу народу» набирали людей з вулиці – політтехнолог

Аня Мартинюк 14 жовтня 2019, 10:13

Тарас Загородній зазначив, що поведінку депутатів «Слуги народу» легко пояснити.

Новину передає «Преса України».

Політтехнолог Тарас Загородній заявив, що у президентську фракцію «Слуга народу» здебільшого набирали людей з вулиці, які «не розуміли, куди вони йдуть і що їм доведеться робити». За словами політехнолога, цим можна пояснити поведінку недосвідчених народних обранців.

«А коли стали нардепами – несподіванка: виявляється, що у Парламенті ще й працювати треба, до того ж достатньо системно. Тому ми і бачимо, що більшість нових народних обранців неспроможні навіть усвідомити, чим вони займаються», - заявив він.

За його словами, депутатів «Слуги народу» «пресують», як у Радянському Союзі.

«Сиди і голосуй так, як тобі кажуть. От і маємо результати: депутати через свій інтелектуальний рівень на різні питання навіть відповісти не можуть, от і заборонили багатьом узагалі щось говорити», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше у ВРУ виділився ресторатор Микола Тищенко, який голосував за законопроект, перед тим блукаючи туди-сюди. До того ж він голосував з вимкненою системою «Рада».