Жителі Донбасу активніше покидають зону війни - блогер

Аня Мартинюк 14 жовтня 2019, 09:39

Блогер показав, як жителі окупованого Донбасу виїжджають на територію, де немає війни.

Новину передає «Преса України».

Блогер Денис Казанський зазначив у соцмережі Твітер, що мешканці Донбасу активно перебираються на підконтрольну Києву територію. Так, він показав відео, на якому видно, що на блокпостах так званої «ДНР» виникають черги.

«Черга на блокпосту «ДНР» з бажаючих проїхати на підконтрольну територію, назустріч фашистам, геноциду російського населення і іншим жахам. Жителі Донбасу не бачать загрози в Україні. Квазіреспубліки повністю побудовано на брехні і тільки заважають людям нормально жити», - написав він.

Інтернет-спільнота відреагувала на інцидент, зазначивши у коментарях наступне: «Годувати нас їдуть», «Совок – вічна черга. За всім. Яку країну проспали…», «Це вони на святкування Покрови до Києва їдуть, на проплачені мітинги», «дітей везуть небось щоб фашики з’їли, самі то не можуть, рицпубліка не велить».