Аня Мартинюк 14 жовтня 2019, 09:12

Російські пропагандистські канали показали афганця-найманця, який захищав інтереси Кремля на Донбасі та втратив обидві ноги.

Новину передає «Преса України».

Військови кориспондент Олександр Сладков, який захищає інтереси Кремля, представив цікаву інформацію про одного з найманців, які тимчасово орудують на Донбасі. Мова йде про бойовика на ім’я Абдула.

«ДОНБАС. ОДНА ЛОКАЛЬНА, АЛЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВА ПЕРЕМОГА. Я знаю Абдуллу з початку століття. Син афганського губернатора, убитого моджахедами, і вчительки, що зійшла з розуму і померла від горя. Вивіз в СРСР в п'ятирічному віці, інтернат КДБ і його афганського аналога «ХАД» у Волгограді. Обвал СРСР і відкриті двері: «Іди куди хочеш, без документів» - зазначив пропагандист.

За словами Сладкова, за білозубою посмішкою Абдули ховається вроджена впертість, вічна тяга до справедливості. Він також додав, що вбивця втратив дві ноги, однак знову готується до «повернення».

«Революція на Донбасі, волонтерство та перші бої. Найважчі роки в окопах. Підрив на міні і жахливе поранення, втрата двох ніг. І ... «Абдула спікся»! «Абдула інвалід»! «Абдула пропав»! Але, у мене новина: Абдула повертається. Знаючи його впертість я впевнений: він ще буде бігати. Афганський Будинок Чешира в Москві, і його тренер Єгор, роблять чудеса!!!» - підсумував Сладков