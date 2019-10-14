У Туреччині ніхто не питав «Чий Крим?» – Поклонська

Аня Мартинюк 14 жовтня 2019, 08:37

Колишній так званий прокурор Криму заявила, що в Анкарі її зустріли тепло та навіть знайшлись люди, які «легко захоплювалися» її представленням в якості представника анексованого Криму.

Новину передає «Преса України».

Депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила, що що під час візиту офіційної делегації РФ до Туреччини, прийом відбувся на вищому державному рівні. Зокрема зрадниця України заявила, що питань щодо статусу півострова Крим не виникло.

При цьому Поклонська додала, що Росія та Туреччина – стратегічні партнери.

«Наш візит до Стамбулу і теплий прийом першої особи говорить про те, що наші країни є стратегічними партнерами. Мені було приємно усвідомлювати, що у колег з парламентів Туреччини, Пакистану, Афганістану, Китаю не виникало питань «чий Крим»? Ми абсолютно відкрито і з гордістю представлялися представниками Криму і Севастополя, і це викликало лише легке захоплення в учасників Конференції», - зазначила вона.

Нагадаємо, в українському МЗС занепокоїлись через візит депутатів Держдуми від Криму Наталії Поклонский і Руслана Бальбека в Анкару.

«Україна вже направила ноту протесту Туреччини через цієї зустрічі. Посол Туреччини в Україні запрошений до Міністерства закордонних справ», - зазначили у відомстві.