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Стало відомо, що російські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, продовжують порушувати режим припинення вогню.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 жовтня, у прес-службі ООС розповіли, як пройшла минула доба на Донбасі. Так, ворог продовжує захищати інтереси Володимира Путіна. Вогонь відкривався 21 раз. Найманці задіяли проти українських захисників заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
«За минулу добу жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав», - уточнили у прес-службі.
Сьогодні ворог чотири рази відкривав вогонь, задіявши автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю. На щастя, українська сторона втрат не понесла.
08:02: Бойовики Путіна продовжують вести вогонь на Донбасі – ООС
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