Діденко дала обнадійливий прогноз на тиждень в Україні

Аня Мартинюк 14 жовтня 2019, 07:17

Синоптик розповіла, чи втримається спека в Україні протягом тижня.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що сьогодні, 14 жовтня, в Україні спостерігатиметься суха та переважно сонячна погода. Денна температура повітря становитиме +18+23 градуси. Про це український синоптик написала у соцмережі.

«Кому вдень буде затепло, можна пройтися вулицею вночі: +7+13 градусів. У Києві Покрова обіцяє бути ясною і теплою, протягом дня передбачаються сонячні близько +20 градусів», - уточнила синоптик.

Діденко зауважила, що весь тиждень буде сухим.

«Увесь наступний тиждень, за попередніми прогнозами, планує бути якнайприхильнішим до бабів - суха малохмарна тепла жовтнева погода. Бабине літо», - додала вона.