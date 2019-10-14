Новий рекорд: Сімона Байлз взяла свою 24-ту медаль

Аня Мартинюк 14 жовтня 2019, 06:37

Сімона Байлз побила світовий рекорд білоруса Віталія Щербо. Так, вона заволоділа найбільшою кількістю медалей на світових першостях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що гімнастка Сімона Байлз побила рекорд за кількістю медалей. Так, на чемпіонаті світу в Штутгарті вона взяла 24-ту медаль. Американська гімнастка побила рекорд білоруса Віталія Щербо. У останнього 23 нагороди.

Варто зазначити, що Сімона Байлз має 18 золотих медалей з 24 завойованих на світових першостях.

Нагадаємо, друге місце на чемпіонаті зайняла китаянка Лю Тінтін, бронза дісталась теж китаянці Лі Шицзи.