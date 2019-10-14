ЗМІ розкрили секрет краси француженок

Аня Мартинюк 14 жовтня 2019, 06:13

Експерти розповіли, що у Франції далеко не кожна жінка розповісти про свого пластичного хірурга. Стало відомо, чому та як француженкам вдається виглядати краще всіх.

Новину передає «Преса України».

Француженки рідко зізнаються, що допомагає їм виглядати молодими. Для прикладу, 65-річна Олівія Фолкон, 66-річна Бриджіт Макрон та 41-річна Лаеттія Каста, здається, знають, як зупинити час. Однак вони зберігають в секреті свої поради щодо краси. Видання Дейлі Мейл представило статтю, у якій таємниці розкриваються.

Жуналісти зауважили, що у Франції, як правило, не прийнято говорити про ін’єкції ботокса, мінятися телефонами топових пластичних хірургів, дерматологів чи косметологів.

«Іноді навіть найближчі друзі можуть не знати, де та коли хтось із близьких зробив підтяжку», - відзначає видання.

«У Франції косметичні роботи не просто виконуються стримано, їх роблять так, щоб пацієнт залишався природнім, старів витончено», - додало видання.

Так, виявилось, що французькі красуні надають перевагу не високотехнологічним машинам для омолодження, а старим добрим масажам для обличчя.

На основі омолоджуючого ефекту культового контурного масажу Де Рішевіля, процедуру найкраще описати як гімнастика для обличчя. Догляд за обличчям передбачає защемлення та накатування шкіри, щоб стимулювати кровообіг, сплести тканини, контур і підняти кути обличчя та шиї.

«Ідея полягає в тому, що якщо поліпшити кровообіг, шкірні клітини відновлюються швидше, і довше можна виглядати молодшими. Жінці достатньо вмитися, тонізувати шкіру олією та провести масаж. Все», - зазначили експерти.