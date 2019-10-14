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Олександр Онищенко вкотре звернув увагу на те, що підривна діяльність Петра Порошенка може реально нашкодити Україні. Зокрема, в питанні відновлення Донбасу.
Новину передає «Преса України».
Політик Олександр Онищенко прокоментував заяву президентської фракції «Слуга народу» про те, що для відновлення Донбасу, де зараз іде війна, знадобиться 50 мільярдів доларів. На своїй сторінці у соцмережі політик зауважив, що ці гроші треба буде просити у західних партнерів.
«Цілком очевидно, що в Україні таких грошей немає, і просити допомоги доведеться у західних партнерів. Тих самих, проти діалогу з якими зараз влаштовує марші партія війни і проплачені радикали», - написав Онищенко.
Так, під терміном «партія війни» політик мав на увазі партію одіозного 5 президента Петра Порошенка «Європейська солідарність». У народі більш відома як ПЄС.
05:33: Онищенко прокоментував марші партії війни та проплачених радикалів
16:35: Слідом за трудовими книжками в Україні скасують медичні карти
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