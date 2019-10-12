Поведінка Порошенко шокує Європу – Зеленський

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Володимир Зеленський прокоментував дії Петра Порошенка. Зокрема, він вказав на те, що другий Майдан – діло рук екслідера.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський розкритикував свого одіозного попередника Петра Порошенка. За його словами, екслідер робить помилку, якщо бажає очолити незадоволених прогресом у мирному врегулюванні в Донбасі. Зеленський також натякнув, що Порошенко може бути організатором чергового Майдану.
Президент вважає, що нинішня поведінка п’ятого лідера країни шокує європейських керівників. До слова, відповідну заяву чинний президент записав на відео, яке публікував Офіс президента України.
Володимир Зеленський додав, що альтернативи «формули Штайнмайєра» не існує.
«Формула Штайнмайера» визначає порядок дій (розведення військ на лінії розмежування, проведення виборів в Донецькій про Луганській областях і т.д.) і терміни мирного процесу на Донбасі», - підкреслив він.
16:35: Слідом за трудовими книжками в Україні скасують медичні карти
15:18: Дослідники розповіли, як місцезнаходження меланоми впливає на розвиток захворювання
14:37: Кримські окупанти підрахували вартість весілля на анексованому півострові
11:32: Шарій розібрав ініціативу Дубінського про податок на покупку валюти (ВІДЕО)
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