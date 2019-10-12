Землетрус добряче сколихнув Японію

Аня Мартинюк 12 жовтня 2019, 17:29

Японці вкотре відчули на собі дію стихії. Стражів порядку підготували до рятувальної операції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що землетрус магнітудою 5,7 сколихнув головний острів Японії. Після цього свою нищівну дію почав тайфун Гагібіс, один із найсильніших за останні десятиліття. Епіцентр землетрусу був зафіксований у Тихому океані біля префектури Чиба, недалеко від великих міст, таких як Токіо та Шизуока.

Японське метеорологічне агентство (JMA) підтвердило землетрус, заявивши, що воно вдарило о 6,22 вечора за місцевим часом. Наразі відомо про двох загиблих. Матеріальні збитки ще не оцінено.

За даними ЗМІ, близько 17 тисяч поліцейських та військових готові до рятувальних операцій.