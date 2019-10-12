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Прем'єр-міністр Гончарук додав до зарплати ще дві

Аня Мартинюк 12 жовтня 2019, 17:07
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Прем'єр-міністр Гончарук додав до зарплати ще дві

Олексій Гончарук вирішив, що за перший місяць роботи він заслужив понад сорок тисяч гривень премій та надбавки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у вересні отримав 62 тисячі гривень зарплати. Так, вона втричі перевищила оклад. У секретаріаті  Кабінету Міністрів зазначили, що з цієї суми посадовий оклад склав 20 958 гривень, 20 958 гривень – надбавка за інтенсивність праці, 20 000 гривень – премія.

До слова, сума утриманих податків склала 12 073 гривні. Тобто на руки Гончарук отримав 49 842 гривні.

До слова, раніше Олексій Гончарук заявляв, що для прожиткового мінімуму достатньо 4 тисяч гривень.

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