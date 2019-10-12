Прем'єр-міністр Гончарук додав до зарплати ще дві

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Олексій Гончарук вирішив, що за перший місяць роботи він заслужив понад сорок тисяч гривень премій та надбавки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у вересні отримав 62 тисячі гривень зарплати. Так, вона втричі перевищила оклад. У секретаріаті Кабінету Міністрів зазначили, що з цієї суми посадовий оклад склав 20 958 гривень, 20 958 гривень – надбавка за інтенсивність праці, 20 000 гривень – премія.
До слова, сума утриманих податків склала 12 073 гривні. Тобто на руки Гончарук отримав 49 842 гривні.
До слова, раніше Олексій Гончарук заявляв, що для прожиткового мінімуму достатньо 4 тисяч гривень.
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