Слідом за трудовими книжками в Україні скасують медичні карти

Аня Мартинюк 12 жовтня 2019, 16:35

Яника Мірило попередила, що наступного року Україна відмовлятиметься від традиційних паперових медичних карток. Натомість їх замінять електронні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що наступного року в Україні планують скасувати звичайні паперові медичні карти. Натомість їх замінять електронні. Відповідну заяву зробила Яника Мірило, координаторка напрямку eHealth від Офісу Президента України.

«Електронна карта пацієнта повинна запуститися вже в квітні 2020 року на вторинній ланці. Перші медкарти вже запускаються в пілотному режимі і далі масштабуються. Записи будуть робитися за поточними діагнозами. Прийшов пацієнт – ввели дані», - розповіла вона.

За її словами, пацієнти матимуть змогу тримати в таємниці дані своєї електроннї картки. За виключенням, свого лікаря.

«Або, наприклад, людина потрапляє в швидку допомогу і не має можливості відкрити доступ до своєї картці: тоді, мабуть, лікар екстреної допомоги повинен теж бачити картку. Це складний механізм, хто матиме право, але ключове, що сам пацієнт вирішує, кому відкривати доступ до медкарти. Крім випадків, коли це стосується життя самої людини», - наголосила Мірило.