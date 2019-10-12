У Москві заарештували лідера «ДНР» Пушиліна

Аня Мартинюк 12 жовтня 2019, 15:58

Віктор Шишкін повідомив, що Денис Пушилін був заарештований у Москві. Стало відомо, за що.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що у Москві було заарештовано наступника Захарченка, Дениса Пушиліна. Про затримання ватажка «ЛНР» розповів перший генпрокурор України Віктор Шишкін.

За словами останнього, арешт пов’язаний зі збитками, завданими «ДНР» Росії. А саме через борг «Газпрому» в мільярд доларів США.

«У Москві заарештували Пушиліна Дениса Володимировича. Це скромний таємний патріот України завдав ворогові економічний збиток такого розміру, що навіть бувалий слідчий комітет Росії щиро захопився. Йдеться про гроші, які «ДНР» заборгувало “Газпрому” за газ 1 млрд. доларів», - зазначив колишній генпрокурор.

Більше інформації та офіційного її підтвердження наразі немає.