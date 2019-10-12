Дослідники розповіли, як місцезнаходження меланоми впливає на розвиток захворювання

Аня Мартинюк 12 жовтня 2019, 15:18

Дослідники встановили, що меланома на шкірі шиї поширюється швидше, ніж меланома, розташована нижче шиї.

Новину передає «Преса України».

На 28-му конгресі EADV в Мадриді, Іспанія, були представлені результати описового 6-місячного клінічного дослідження раку шкіри. Так, дослідники дійшли до висновку, що злоякісна меланома, що розвивається на шиї, має більший шанс поширитись за межі шкіри порівняно з меланомою, яка розвивається нижче шиї.

У дослідженні взяли участь 45 пацієнтів з діагнозом меланома. Їх досліджували впродовж 6 місяців. Так, «піддослідні» були розділені на дві групи пацієнтів: з меланомою на шиї та нижче шиї.

Метою дослідження було встановити, які типи меланоми мають більшу схильність до метастазування (поширення) за місцем розташування.

«У 37 пацієнтів з меланомою нижче шиї не спостерігалось окремих метастазів і лише в одного пацієнта були позитивні вузли (2,7%)», - йдеться у дослідженні.

Злоякісна меланома є найнебезпечнішим типом раку шкіри і стає прогресивно більш поширеною, особливо у молодих людей. Після того, як меланома поширюється глибше в шкіру чи інші частини тіла, лікувати її стає складніше. Так, ця хвороба може привести до смерті.