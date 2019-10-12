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Кримські окупанти підрахували вартість весілля на анексованому півострові

Аня Мартинюк 12 жовтня 2019, 14:37
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Кримські окупанти підрахували вартість весілля на анексованому півострові

У Криму озвучили вартість організації весілля. Пропагандисти також зазначили, що для святкування важливої події на півострів навіть прибувають з «материкової Росії».

Новину передає «Преса України».

Російські контрольовані медіа повідомили, що середня вартість весілля в анексованому Криму становить 500 тисяч рублів. Це еквівалентно майже 192 тисячам гривень. Відповідну заяву зробила організатор весіль Ольга Ячменева.

«Головні витрати для весільного бюджету - це ресторан і образи молодят. Зараз середній чек - 2500 рублів на людину, а кількість гостей зазвичай становить 40-60 чоловік, і це без урахування алкоголю. На все решта витрачається незначна частина від загальної суми», - зазначила вона.

Ячменева також додала, що кримчани перестали витрачати великі суми на святкування. Причина – фінансові питання. Ведучий весіль Юрій Гордєєв додав у свою чергу, що у Криму люблять організовувати весілля пари з материкової  Росії, натякаючи на те, що Крим належить РФ.

 «У цьому роки весілля грали пари з Далекого Сходу, з Півночі, була навіть пара і з Тольятті. Часто буває, що хтось із молодят раніше бував на півострові, або тут живуть родичі. А буває, що пара відпочивала в Криму, і потім вирішила зіграти тут весілля», - зазначив пропагандист.

 

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