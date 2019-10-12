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Анатолій Шарій пояснив, чому Олександр Дубінський заговорив про введення податку на покупку валюти.
Новину передає «Преса України».
Журналіст Анатолій Шарій прокоментував ініціативу нардепа олександра Дубінського брати податок за покупку валюту. Як відомо, представник «Слуги народу» таким чином зібрався добитися прозорості у фінопераціях.
Так, Шарій навів відео, де Дубінський пояснює, що обмін валюти в Україні контролюється «стандартно силовиками».
«Мене уже лякає, що люди, які прийшли до влади, говорять, що ринок обміну знаходиться під силовиками. А хто такі силовики? Це МВС, Арсен Аваков. Це людина, яка залишилась при посаді. Значить нову команду все влаштовує. Що таке СБУ? СБУ – це Баканов, близький до Зеленського. Що таке Генпрокуратура? Це Рябошапко – на 100% людина Зеленського. Останній сам так сказав», - прокоментував Шарій.
Журналіст наголосив, що заявляти про те, що хтось краде гроші, не вийде.
Журналист отметил, что заявлять о том, что кто-то ворует деньги, не получится.
11:32: Шарій розібрав ініціативу Дубінського про податок на покупку валюти (ВІДЕО)
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