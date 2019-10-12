Українські підлітки багато п’ють та курять – ЮНІСЕФ

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У ЮНІСЕФ розповіли, скільки українських підлітків мають досвід паління, вживання наркотиків та алкоголю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що серед українських підлітків зростає наркоманія та алкоголізм. У ЮНІСЕФ навели невтішну статистику. Так, 50% підлітків України мають досвід паління, 86% вживали алкоголь та 18% пробували наркотики.
Так, більшість опитаних зазначили, що без зайвих зусиль можуть дістати пиво, вино чи слабоалкогольні напої.
«За останні чотири роки популярність наркотичних речовин серед неповнолітніх значно зросла - з 12,7% до 18,1%», - йдеться у дослідженні.
Однак частка неповнолітніх курців з 2003 року зменшилась на 20%.
До слова, дослідження про тенденції шкідливих звичок серед підлітків проводяться кожні чотири роки. Тим часом у прес-центрі Дитячого фонду ООН в Україні додали, більше половини підлітків витрачають на соцмережи понад чотири години в день.
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