Жириновський поцікавився, заради чого загинули 13 тисяч росіян на Донбасі

Аня Мартинюк 12 жовтня 2019, 10:42

Російський політик Володимир Жириновський оприлюднив цікавий пост у телеграм-каналі. Так, він визнав, що на Донбасі воюють російські найманці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський зазначив у своєму телеграмі, що Росія зробила помилку, взявши Крим та зупинившись напівдорозі. При цьому він зазначив, що «повернути Крим» це було правильною ідеєю.

Політик зазначив також, що Росія повторила помилки, які були зроблені в Афганістані.

«На Україні ми повторюємо помилки Афганістану. У 1979 р Інститут сходознавства дав позитивний аналіз можливого введення військ в Афганістан. Ввели і загрузли там на 10 років, відносини з усім ісламським світом зіпсували і пішли нічого не добившись. Який кінцевий результат? Негативний! На Україні те ж саме. Половинчасті дії», - додав Жириновський.

Підсумовуючи путінський пропагандист зазначив, що він «звільнив би» усю Україну.

«Януковича на танк посадив би і гнав до Києва. А в звільненій столиці він оголосив би про возз'єднання України з Росією. Він мав повне право на це, він законно обраний президент України, ніхто і слова не сказав би. А ми влізли, війна на Донбасі почалася і ніякого руху вже 5 років. 13 тисяч російських загинули навіщо? Заради чого?» - завершив він.