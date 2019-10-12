У Мережі показали, як Королевська знімає стрес у Раді (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 12 жовтня 2019, 10:04

Депутатка партії Медведчука, Наталія Королевська, засумувала у ВРУ. Так, їй навіть довелось розважати себе, розмальовуючи Тризуб.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти зафіксували, як представниця партії «ОПЗЖ» Наталія Королевська знущається над державним символом – Тризубом. Так, розмовляючи по телефону, народна обраниця розмалювала Тризуб, очевидно, прийнявши його за відому розмальовку «антистрес».

Автор відео Всеволод Філімоненко підписав ролик наступним чином: «Народний депутат луганчанка Наталія Королевська поглумилася над Гербом України під час засідання парламенту. Народна обраниця від партії ОТЗЖ таким чином ще раз продемонструвала своє реальне ставлення до країни та її символів».

Інтернет-спільнота одразу ж засудила дії Королевської. Так, українці запропонували їй «допомогти руками» однопартійцю Іллі Киві, якого нещодавно піймали у Раді начебто за рукоблудством.

«У Раді одні «трудоголіки» - малюють, сплять і дро*ать!!! За такі гроші можна і порозважатися !!!!!!» - також з’явилось у коментарях.