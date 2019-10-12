У Києві неадекватний українець вдарив темношкірого та змусив його їсти банан (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 12 жовтня 2019, 08:18

У столичному супермаркеті чоловік вдарив африканця та змусив їсти банан. Інцидент він знімав на телефон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що у столичному сумермаркеті АТБ відвідувач накинувся на темношкірого та змусив його їсти банан. Про це розповів користувач соцмережі Facebook Володимир Сивоконь. За словами останнього, неадекватний чоловік знімав все на камеру. До слова, відео Сивоконь також додав.

«Україна, наші дні, супермаркет АТБ ... Слів немає, реально соромно жити з такими недолюдьми в одній країні!» - написав він.

Так, на відео видно, як нападник на іноземця жбурляє йому банан зі словами «Хавай давай!». При цьому на задньому фоні чути, як інші відвідувачі заступаються за іноземця.