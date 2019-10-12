У США готують санкції з метої «закрити» економіку Туреччини

Аня Мартинюк 12 жовтня 2019, 07:43

Американський міністр фінансів Стівен Мнучин заявив, що отримав від президента Дональда Трампа доручення розробити антитурецькі санкції.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп виступив з ініціативою розробити нові антитурецькі санкції за військов операцію у Сирії. Відповідне доручення уже отримало американське Міністерство фінансів.

Відповідну заяву зробив міністр фінансів США Стівен Мнучин. За його словами, питання санкцій буде вирішено після консультацій між президентом США, держсекретарем і міністром фінансів.

«Це дуже потужні санкції. Ми сподіваємося, що нам не потрібно їх використовувати, але ми можемо закрити турецьку економіку, якщо буде потрібно», - наголосив Мнучин.

Як повідомлялось раніше, президент Туреччини Раджеп Ердоган заявив про старт транскордонної операції в Сирії «Джерело миру». Він також зазначив, що турецькі Збройні сили ліквідували 109 терористів з моменту старту операції.