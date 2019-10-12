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У США готують санкції з метої «закрити» економіку Туреччини

Аня Мартинюк 12 жовтня 2019, 07:43
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У США готують санкції з метої «закрити» економіку Туреччини

Американський міністр фінансів Стівен Мнучин заявив, що отримав від президента Дональда Трампа доручення розробити антитурецькі санкції.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп виступив з ініціативою розробити нові антитурецькі санкції за військов операцію у Сирії. Відповідне доручення уже отримало американське Міністерство фінансів.

Відповідну заяву зробив міністр фінансів США Стівен Мнучин. За його словами, питання санкцій буде вирішено після консультацій між президентом США, держсекретарем і міністром фінансів.

«Це дуже потужні санкції. Ми сподіваємося, що нам не потрібно їх використовувати, але ми можемо закрити турецьку економіку, якщо буде потрібно», - наголосив Мнучин.

Як повідомлялось раніше, президент Туреччини Раджеп Ердоган заявив про старт транскордонної операції в Сирії  «Джерело миру». Він також зазначив, що турецькі Збройні сили ліквідували 109 терористів з моменту старту операції.

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