У США готують санкції з метої «закрити» економіку Туреччини

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Американський міністр фінансів Стівен Мнучин заявив, що отримав від президента Дональда Трампа доручення розробити антитурецькі санкції.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп виступив з ініціативою розробити нові антитурецькі санкції за військов операцію у Сирії. Відповідне доручення уже отримало американське Міністерство фінансів.
Відповідну заяву зробив міністр фінансів США Стівен Мнучин. За його словами, питання санкцій буде вирішено після консультацій між президентом США, держсекретарем і міністром фінансів.
«Це дуже потужні санкції. Ми сподіваємося, що нам не потрібно їх використовувати, але ми можемо закрити турецьку економіку, якщо буде потрібно», - наголосив Мнучин.
Як повідомлялось раніше, президент Туреччини Раджеп Ердоган заявив про старт транскордонної операції в Сирії «Джерело миру». Він також зазначив, що турецькі Збройні сили ліквідували 109 терористів з моменту старту операції.
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