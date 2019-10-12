Демі Роуз порадувала милими селфі

Аня Мартинюк 12 жовтня 2019, 07:10

24-річна Демі Роуз вирішила показати, чим її нагородила природа. В черговий раз.

Новину передає «Преса України».

Відома модель Демі Роуз порадувала шанувальників новими селфі. Їх вона оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі. 24-річна знаменитість показала свій пишний бюст, яким вона й завоювала свою популярність.

На одному фото також можна побачити, що Роуз прикрасила щоки логотипом Christian Dior.

«Демі виглядає неймовірно в блузі із застібкою, але вона, очевидно, хотіла привернути увагу до своїх щічок», - з’явилось у коментарях.

«Інстаграм-сенсація», - також відзначили шанувальники.

До слова, раніше модель розповідала, як слідкує за своєю фігурою. Як виявилось, вона дотримується дієти і їсть багато горіхів.

«Горіхи - це найсмачніша їжа, яку я їла», - наголошувала модель.