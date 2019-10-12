Порошенко мотається в Лондон, як в магазин «Рошен» - політик

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Олександр Онищенко заявив, що Петро Порошенко не просто так активно їздить у столицю Великої Британії.
Новину передає «Преса України».
Український політик Олександр Онищенко зауважив, що Петро Порошенко активно їздить у Лондон. Так, він припустив, що п’ятий президент України може приглядати собі запасний аеродром для втечі.
Про це Онищенко написав у соцмережі
«Порошенко мотається в Лондон, як в магазин «Рошен». Явно, приглядує запасний аеродром. Тиждень тому провідував спільницю Гонтареву, а тепер приміряє футболку з написом «НАТО-ТАК». Завтра колишній гарант покине Україну, для того щоб взяти участь в Парламентській асамблеї Північноатлантичного альянсу. Навіть, не знаю, яку пісню йому на доріжку поставити: «Я поїду пити в Лондон» або «Дорожню», групи «Ленінград», - пожартував Онищенко.
До слова, раніше Онищенко заявляв, що Петро Порошенко їздив в Лондон далеко не провідати колишню голову НБУ Валерію Гонтареву, яка начебто стала жертвою наїзду. За його словами, колишній лідер вмовляв свого банкіра не розкривати його злочини у разі допиту.
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