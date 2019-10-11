Партія Зеленського забажала звільнити молодь від податків

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Нардеп Олексій Кучер запропонував допомогти молоді України. Так, він вирішив звільнити українців віком до 27 років від оподаткування.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що депутат від «Слуги народу» Олексій Кучер подав до ВРУ законопроект, мета якого звільнити від оподаткування працівників молодше 27 років. Так, народний обранець запропонував внести зміни до Податкового кодексу України з метою сприяння працевлаштуванню студентів і молодих фахівців, детінізації ринку зайнятості і доходів населення.
Кучет також вважає, що це допоможе зупинити відплив українських умів з України.
Так, у законопроекті зазначено, що роботодавці не сплачуватимуть єдиний соціальний внесок. Нагадаємо, він становить 918,06 гривень.
«А також отримувати з працівника прибутковий податок в розмірі 751,14 гривень та військовий збір у розмірі 62,60 гривень», - йдеться у документі.
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