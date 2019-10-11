Лукашенко занепокоївся через можливе повалення Зеленського

Аня Мартинюк 11 жовтня 2019, 16:05

Олександр Лукашенко заявив, що він занурений в українську тему і його хвилює те, що президента Зеленського хочуть повалити.

Новину передає «Преса України».

За даними білоруських ЗМІ, Олександр Лукашенко вважає, що його колегу, Володимира Зеленського, хочуть повалити. За словами білоруського лідера, і він і Володимир Путін дуже занурені в українську тему.

«Тому що це у нас відбувається. Говорячи про нову владу в Україні, хотів би і вас закликати підтримати цю владу. Ви бачите тенденцію вже згорнути цю владу, скрутити, повалити, але ми повинні розуміти, хто після цього прийде до влади в Україні», - висловився Лукашенко.

За попередніми даними, така заява прозвучала на саміті Співдружності незалежних держав (СНД). Лукашенко також додав, що Україна не повинна була виходити з СНД.

«Я також був занурений в цю проблему і умовляв Порошенко не робити цього, не виходити з СНД: якщо вам не подобається, ну не приїжджайте на наші саміти», - додав Лукашенко.