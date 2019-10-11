Забудова Пікулика в Ірпені визнана законною

zmxn 11 жовтня 2019, 13:19

Апелляционный суд Киевской области своим решением признал ходатайство прокуратуры города Ирпень об аресте земельного участка и объекта строительства ЧП "Сфера-2012" в Ирпене незаконным и безосновательным, пишет u-news.com.ua.

В июле 2019 по представлению прокуратуры судья Ирпенского городского суда наложил арест на земельный участок, несмотря на все разрешительные документы, которые предоставляли правоохранителям представители компании-застройщика.

По сути, весь рабочий процесс был парализован. А наша компания понесла значительные как финансовые, так и репутационные потери. И все это по непонятным обвинениям.

- говорит управляющий компании Александр Пикулик.

Постановление Апелляционного суда Киевской области вступило в силу 30 сентября. Им было полностью отказано прокурору г. Ирпень в наложении ареста и запрете пользования земельным участком.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО "СФЕРА-2012" об отмене Постановления следственного судьи Ирпенского городского суда Киевской области, которым был наложен арест и запрет пользоваться земельным участком, расположенным по адресу ул. Соборная, город Ирпень Киевской области, общей площадью 0,5805 га. Решением суда было полностью отказано в аресте объекта строительства и земельного участка по мотивам безосновательности и незаконности таких действий, что привело к незаконному ограничению прав ЧП "СФЕРА-2012" на владение и пользование указанным земельным участком, - говорится в решении суда.

По словам представителей компании, история такого "противостояния" начинает свой отсчет еще с 2014-го года. Тогда прокуратура города Ирпень путем подачи в суд искового заявления о признании недействительным решений Ирпенского городского совета и договора с ООО «СФЕРА-2012» уже пыталась помешать вполне законной предпринимательской деятельности предприятия. Однако уже тогда правоохранители получили отказ, и суд установил законность действий по выделению и заключению договоров с ООО «СФЕРА-2012».