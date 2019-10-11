Українські АЗС вирішили не реагувати на зміцнення гривні

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Стало відомо, чому українські АЗС не захотіли опускати ціни на паливо на тлі зміцнення нацвалюти до долара США.
Новину передає «Преса України».
Українські АЗС вирішили не радувати водіїв зниженням цін на паливо. Як зазначається, постачальники очікують, що долар всеж відіб’є позиції у нацвалюти. Крім того, постачальники зазначають, що на ринку може спостерігатися дефіцит палива.
До слова, станом на 10 жовтня середня ціна на бензин марки А-95 преміум становить 30 грн за літр. Бензин А-95 в середньому коштує 28,75 грн за літр, А -92 коштує 27,71 грн за літр.
Тим часом дизпальне в середньому продають по 28,20 грн за літр, а автогаз за 11,88 грн за літр.
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