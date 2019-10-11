Monobank випередив Альфа-Банк з випуском карти без номера і терміну дії

Аня Мартинюк 11 жовтня 2019, 11:41

Олег Гороховський повідомив, що monobank представив унікальну банківську карту. Стало відомо, які переваги вона має.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 жовтня, співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про старт випуску перших у Європі банківських карт, на яких немає номера, СVV2 і терміну дії. Про це він написав у соцмережі.

Так, він зазначив, що раніше «Альфа-Банк» претендував стати першим банком, який випускатиме такі картки, а саме 15 жовтня.

«А поки у нас на вулиці 11 жовтня і ми оголошуємо про те, що сьогодні ми починаємо випуск перших в Європі (за інформацією від Visa і Mastercard) карт без номера, СVV2 і терміну дії», - зазначив Гороховський.

За його словами, власники таких карт матимуть ряд привілеїв. Так, вони зможуть попадати у бізнес-зали в 450 аеропортах за програмою Lounge Key, Fast line і бізнес-зали MasterCard.

«Також власники цих карт можуть вибрати, яку програму лояльності вони вважають за краще, класичний кешбек або накопичення миль з розрахунку 15 миль за 1000 грн. витрат за карткою без обмеження по сумі. Милі можна витратити на квитки будь-якої авіакомпанії», - додав він.