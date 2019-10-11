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50-річна Дженіфер Лопес показала нові звабливі знімки

Аня Мартинюк 11 жовтня 2019, 11:15
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50-річна Дженіфер Лопес показала нові звабливі знімки

Американська співачка Дженіфер Лопес представила нові знімки. Так, вона вкотре довела, що вік їй не заважає бути привабливою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, 50-річна суперзірка Дженіфер Лопес представила знімки у стилі майже ню. Так, вона знялась у крихітному боді. Фото було використане для просування її нового іспанського синглу «Baila Conmigo», що в перекладі означає «Dance With Me» або ж «Потанцюй зі мною».

Спокусливі фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм. Тим часом на її каналі в YouYube з’явилась сама пісня.

«Це просто щось!» - прокоментували у Мережі.


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