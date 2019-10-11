50-річна Дженіфер Лопес показала нові звабливі знімки

Аня Мартинюк 11 жовтня 2019, 11:15

Американська співачка Дженіфер Лопес представила нові знімки. Так, вона вкотре довела, що вік їй не заважає бути привабливою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, 50-річна суперзірка Дженіфер Лопес представила знімки у стилі майже ню. Так, вона знялась у крихітному боді. Фото було використане для просування її нового іспанського синглу «Baila Conmigo», що в перекладі означає «Dance With Me» або ж «Потанцюй зі мною».

Спокусливі фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм. Тим часом на її каналі в YouYube з’явилась сама пісня.

«Це просто щось!» - прокоментували у Мережі.