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Американська співачка Дженіфер Лопес представила нові знімки. Так, вона вкотре довела, що вік їй не заважає бути привабливою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 вересня, 50-річна суперзірка Дженіфер Лопес представила знімки у стилі майже ню. Так, вона знялась у крихітному боді. Фото було використане для просування її нового іспанського синглу «Baila Conmigo», що в перекладі означає «Dance With Me» або ж «Потанцюй зі мною».
Спокусливі фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм. Тим часом на її каналі в YouYube з’явилась сама пісня.
«Це просто щось!» - прокоментували у Мережі.
11:41: Monobank випередив Альфа-Банк з випуском карти без номера і терміну дії
11:15: 50-річна Дженіфер Лопес показала нові звабливі знімки
09:39: Бабченко назвав президента інфантильним і попросив грошей, ідеально – Бужанський
07:37: ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ О ВЫБОРАХ В "ДНР" ПО ФОРМУЛЕ ШТАЙНМАЙЕРА
13:10: Зеленський розповів про дружбу з російськими артистами
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