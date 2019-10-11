Україна готова прогрітись до 25 градусів – синоптик

Аня Мартинюк 11 жовтня 2019, 10:40

Наталія Діденко відзвітувала про погоду на останні дні тижня. Стало відомо, коли можна очікувати +23 градуси та вище.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди. У соцмережі вона зазначила, що 11 жовтня в Україні очікується +12+16 градусів, дещо тепліше, +15+20 градусів, на Півдні.

«Дощі пройдуть на Півдні та Сході, окрім Харківщини, і ще у Центрі, окрім Вінниччини, і навіть можуть бути там періодично сильними. Тому мешканці цих регіонів - підготуйтеся до дощів.

На Заході та Півночі є ймовірність опадів, але невеликих та локальних. Вітер повіватиме із заходу, помірний», - зазначила вона.

Кияни тим часом можуть очікувати, що останній робочий день тижня порадує максимальними +14 градусів. Ймовірність дощу у столиці невелика.

12 та 13 жовтня, як було спрогнозовано раніше, стовпчики термометрів покажуть +16+23 градуси. На Покрову, 14 жовтня, температура повітря прогріється до+20+25 градусів. Опадів не очікується.