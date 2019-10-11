Зеленський поставив хрест на «армії, вірі» Порошенка

Аня Мартинюк 11 жовтня 2019, 10:08

Олександр Онищенко прокоментував прес-конференцію Володимира Зеленського. Так, він зазначив, що епоха 5 лідера країни завершилась.

Новину передає «Преса України».

Український політик Олександр Онищенко заявив, що епоха одіозного Петра Порошенка завершилась. Про це він написав у соцмережі на тлі великої прес-конференції чинного україського лідера Володимира Зеленського.

«Сьогодні, Зеленський поставив хрест на «армії, вірі». Спочатку пояснив диванним воякам з Росією, що похід на Кремль скасовується, замість цього - дипломатичне врегулювання ситуації на Донбасі будь-якими способами - через нормандський формат, Мінськ, переговори з Путіним. І ненав'язливо послав подалі колективного ніцоя, спраглого тотальною українізацією. Тому що пріоритети сьогодні змінилися - люди хочуть миру, стабільності, економічного зростання, замість мовних інспекторів і щотижневого відображення «російської агресії», - написав він.

Нагадаємо, раніше Олександр Онищенко заявляв, що Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Порошенка. Так, він наголосив, що останній наближається до в’язниці.