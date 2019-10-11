Бабченко назвав президента інфантильним і попросив грошей, ідеально – Бужанський

Аня Мартинюк 11 жовтня 2019, 09:39

Максим Бужансьий відреагував на чергові пости «врятованого» СБУ Аркадія Бабченка. Так, останній знову дозволив собі обізвати президента та поклянчити грошей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 жовтня, депутат «Слуги народу» Максим Бужанський звернув увагу на поведінку журналіста Аркадія Бабченка. Останній, уже традиційно, покритикував президента Володимира Зеленського і знову запропонував своїм прихильникам скинутись йому на життя.

«За 5 годин до закінчення прес-конференції, Аркадій Бабченко назвав Президента інфантильним. За 2,5 години до закінчення- попросив грошей. Додати нічого, ідеально», - написав Бужанський.

Так, перший пост Бабченка був таким: «За підсумками прес-конференції хочу в сьомий раз задати одне і те ж питання. Українці, скажіть, а навіщо ви вибрали президентом інфанта? На добраніч».

«Нагадую. Якщо мої тексти змусили вас розсміятися, заплакати, задуматися, прийняти рішення, щось переосмислити, прийти до висновку, почати дивитися на ситуацію під іншим кутом, то ... Голодні діти плачуть, папка дай макаронінку. Загалом, не соромтеся, братці. Не стримуйте себе», - це був другий пост, в якому також був представлений довгий список рахунків, на які Бабченко очікує отримати матеріальну допомогу.