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ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ О ВЫБОРАХ В "ДНР" ПО ФОРМУЛЕ ШТАЙНМАЙЕРА

zmxn 11 жовтня 2019, 07:37
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ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ О ВЫБОРАХ В "ДНР" ПО ФОРМУЛЕ ШТАЙНМАЙЕРА

 

... Буду сегодня предельно лаконичен...
... Еще раз относительно проведения выборов на временно оккупированных Российской федерацией украинских территориях, особом статусе Донбасса, амнистии  и легализации военных преступников...
... В исправительно-трудовых колониях убийцы, насильники, садисты и педофилы тоже имеют неотъемлемое право принимать участие в выборах - голосовать. Однако, после завершения процедуры голосования, ни у кого не возникает мысли объявить их законопослушными гражданами, выпустить на волю и назначить на должность начальника тюрьмы, прокурора города, руководителя местной полиции или городского головы... Как-то так, господин президент.
... У меня на сегодня все...
 
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".

 

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