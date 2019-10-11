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07:37: ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ О ВЫБОРАХ В "ДНР" ПО ФОРМУЛЕ ШТАЙНМАЙЕРА
13:10: Зеленський розповів про дружбу з російськими артистами
12:39: В Україні запланували відмовитись від медичних довідок
11:25: Джастін Бібер разом з дружиною позував для Кальвіна Кляйна
10:52: Генпрокурор України заробив у вересні понад 130 тисяч гривень
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