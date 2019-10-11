ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ О ВЫБОРАХ В "ДНР" ПО ФОРМУЛЕ ШТАЙНМАЙЕРА

zmxn 11 жовтня 2019, 07:37

... Буду сегодня предельно лаконичен...

... Еще раз относительно проведения выборов на временно оккупированных Российской федерацией украинских территориях, особом статусе Донбасса, амнистии и легализации военных преступников...

... В исправительно-трудовых колониях убийцы, насильники, садисты и педофилы тоже имеют неотъемлемое право принимать участие в выборах - голосовать. Однако, после завершения процедуры голосования, ни у кого не возникает мысли объявить их законопослушными гражданами, выпустить на волю и назначить на должность начальника тюрьмы, прокурора города, руководителя местной полиции или городского головы... Как-то так, господин президент.

... У меня на сегодня все...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".