Вчені розповіли про ризики від дев'ятигодинного сну

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Американські вчені представили результати великого дослідження. Стало відомо, у яких випадках сон може бути дуже шкідливим для здоров'я.
Новину передає «Преса України».
Довгий перелік досліджень за останні роки пов’язує хворобу Альцгеймера з недосипанням. Однак, як виявилось, забагато сну – теж шкідливо. Нове дослідження, проведене командою науковців з Університету Майамі, показало, що сон, який триває більше 9 годин може викликати деменцію. Тобто слабоумство.
Вчені виявили, що люди, які спали дев'ять годин і більше, показали значне погіршення пам’яті та мовних навичок. Ті, хто спали менше шести годин, також були під загрозою.
Наразі вчені стверджують, що ідеальна тривалість сну це сім-вісім годин. До слова, перш ніж дійти до таких висновків вчені провели спостереження за 5247 латиноамериканців протягом семи років. Учасники, всі віком від 45 до 75 років, були частиною загальнонаціонального дослідження латиноамериканських спільнот/вивчення латиноамериканців.
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