Зеленський розповів про дружбу з російськими артистами

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Володимир Зеленський зізнався, що втратив зв'язок з деякими колегами із шоубізу з РФ.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський заявив, що будучи на своєму посту він майже перестав спілкуватись з артистами країни-агресорки. Відповідну заяву український лідер зробив в ході прес-марафону.
«Я втратив майже всіх. У мене з Андрієм Макаревичем нормальні відносини. Ми рідко бачимося. Нормальні відносини з Марюсом Вайсбергом», - зазначив Зеленський.
За його словами, йому телефонували російські зірки шоу-бізнесу Семен Слєпаков і Олександр Рева з Comedy Club. Нагадаємо, після того, як Володимир Зеленський офіційно став президентом України, ряд зірок, в тому числі російських, привітали його з перемогою.
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