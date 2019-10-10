Зеленський розповів про дружбу з російськими артистами

Аня Мартинюк 10 жовтня 2019, 13:10

Володимир Зеленський зізнався, що втратив зв'язок з деякими колегами із шоубізу з РФ.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будучи на своєму посту він майже перестав спілкуватись з артистами країни-агресорки. Відповідну заяву український лідер зробив в ході прес-марафону.

«Я втратив майже всіх. У мене з Андрієм Макаревичем нормальні відносини. Ми рідко бачимося. Нормальні відносини з Марюсом Вайсбергом», - зазначив Зеленський.

За його словами, йому телефонували російські зірки шоу-бізнесу Семен Слєпаков і Олександр Рева з Comedy Club. Нагадаємо, після того, як Володимир Зеленський офіційно став президентом України, ряд зірок, в тому числі російських, привітали його з перемогою.